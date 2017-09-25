Начо Фернандес: "Обыграем "Боруссию"

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес выразил уверенность в победе своей команды над дортмундской "Боруссией" в завтрашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов.

" Завтра мы будем играть на очень трудном стадионе, и давление будет огромным. Но нам нравятся такие проблемы. Мы не только наберем очки завтра, но и выиграем ", - приводит слова 27-летнего бека Bild.

Напомним, в ближайшее время "Реал" продлит контракт с Начо. | soccernews.ru