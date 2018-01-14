Начо Фернандес: "Проигрываем при хорошей игре"

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес прокомментировал поражение своей команды во вчерашнем матче Ла Лиги от "Вильярреала".

"Это не проблема нашего отношения, как и во многих других играх, которые мы не выиграли. Команда показала свое лицо, играла хорошо, хорошо защищалась. В целом, мы были хороши. Мы проигрываем при хорошей игре. Мы должны продолжать работать", - цитирует 27-летнего бека Marca.

Напомним, "Реал" демонстрирует свой худший результат в Ла Лиге за последние 12 лет. | soccernews.ru