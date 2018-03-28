Начо Фернандес: "Статистика Роналду является ненормальной для обычного игрока"

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес похвалил ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Я не понимаю, как люди могут сомневаться в Роналду. Он всегда делает разницу, его статистика является ненормальной для обычного игрока. Он всегда отдается в играх за клуб на 100 процентов, и я, как его партнер по команде, считаю, что для него нет клуба лучше, чем "Реал", - цитирует 28-летнего бека goal.com.

Напомним, также Начо высоко оценил игру Иньесты. | soccernews.ru