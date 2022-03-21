Начо назвал причину поражения от "Барселоны"
Фото: инстаграм Начо\Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:4) в матче 29-го тура Ла Лиги, на который он выводил команду в качестве капитана.
"Очень плохой для нас матч. И очень хороший в исполнении "Барселоны". Результат говорит сам за себя. Это одна из наших худших игр в сезоне.
Возможно, мы вышли немного расслабленными, имея такой отрыв в таблице. Мы расстроены, потому что всегда неприятно проигрывать в таких матчах. Пока мы проводим очень хороший сезон, и отрыв в таблице позволяет нам сохранить лидерство.
Я не могу объяснить это поражение. На мой взгляд, мы были плохи во всем: и в атаке, и в защите, и в контроле мяча.
Поздравляю соперника", – сказал испанский защитник.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14