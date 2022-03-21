Начо назвал причину поражения от "Барселоны"

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Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:4) в матче 29-го тура Ла Лиги, на который он выводил команду в качестве капитана.

"Очень плохой для нас матч. И очень хороший в исполнении "Барселоны". Результат говорит сам за себя. Это одна из наших худших игр в сезоне.

Возможно, мы вышли немного расслабленными, имея такой отрыв в таблице. Мы расстроены, потому что всегда неприятно проигрывать в таких матчах. Пока мы проводим очень хороший сезон, и отрыв в таблице позволяет нам сохранить лидерство.

Я не могу объяснить это поражение. На мой взгляд, мы были плохи во всем: и в атаке, и в защите, и в контроле мяча.

Поздравляю соперника", – сказал испанский защитник.

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