Начо рассказал о подготовке "Реала" к возобновлению сезона

Игрок "Реала" Начо рассказал, как мадридский клуб готовится к возобновлению сезона.

Рестарт розыгрыша Ла Лиги запланирован на 11 июня. "Реал" проведет свой первый матч после возобновления с "Эйбаром" 14 июня.

"Мы усердно готовимся. У нас разные тренировки каждую неделю. Это немного странно, так как работаешь не со всей командой.

Мы надеемся подойти к матчам во всеоружии. Есть еще несколько дней до возобновления Ла Лиги, нужно достичь стопроцентной готовности. Пока же оценю нашу готовность на 95 процентов", - цитирует Начо Movistar.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая на 1 балл от "Барселоны".

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