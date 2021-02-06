Начо считает, что "Реал" не должен идти на любые условия Рамоса
В мадридском "Реале" может вспыхнуть конфликт между защитниками Серхио Рамосом и Начо Фернандесом.
Воспитанник "сливочных" лайкнул в твиттере пост, который гласит: "Нельзя допускать, чтобы Рамос мог просить всё, что захочет, особенно в нынешней ситуации".
Напомним, что контракт капитана "Реала" с клубом истекает ближайшим летом, и стороны не могут договориться о его продлении.
Руководство "бланкос" готово заключить с Рамосом годичное соглашение с сохранением зарплаты, либо двухлетнее с сокращением оклада. 34-летнего футболиста ни один из вариантов не устраивает.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14