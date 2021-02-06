Начо считает, что "Реал" не должен идти на любые условия Рамоса

В мадридском "Реале" может вспыхнуть конфликт между защитниками Серхио Рамосом и Начо Фернандесом.

Воспитанник "сливочных" лайкнул в твиттере пост, который гласит: "Нельзя допускать, чтобы Рамос мог просить всё, что захочет, особенно в нынешней ситуации".

Напомним, что контракт капитана "Реала" с клубом истекает ближайшим летом, и стороны не могут договориться о его продлении.

Руководство "бланкос" готово заключить с Рамосом годичное соглашение с сохранением зарплаты, либо двухлетнее с сокращением оклада. 34-летнего футболиста ни один из вариантов не устраивает.

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