Начо считает, что "Реалу" не нужен ещё один центральный защитник
Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес выразил уверенность, что его команде не нужен ещё один игрок в центр обороны.
"Я, если честно, считаю, что нам не нужно покупать ещё одного центрального защитника. У нас пять человек, которые могут сыграть на этой позиции, это высокая конкуренция" - цитирует Начо Football Espana.
Напомним, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru
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