Начо считает, что "Реалу" не нужен ещё один центральный защитник

Теги реал мадридначо фернандес

Начо считает, что "Реалу" не нужен ещё один центральный защитник

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес выразил уверенность, что его команде не нужен ещё один игрок в центр обороны.

"Я, если честно, считаю, что нам не нужно покупать ещё одного центрального защитника. У нас пять человек, которые могут сыграть на этой позиции, это высокая конкуренция" - цитирует Начо Football Espana.

Напомним, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии
aleks

значит он себъя "диркой" не считает?

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