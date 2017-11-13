Начо считает, что "Реалу" не нужен ещё один центральный защитник

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес выразил уверенность, что его команде не нужен ещё один игрок в центр обороны.

"Я, если честно, считаю, что нам не нужно покупать ещё одного центрального защитника. У нас пять человек, которые могут сыграть на этой позиции, это высокая конкуренция" - цитирует Начо Football Espana.

Напомним, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru