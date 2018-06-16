Начо стал первым за 20 лет игроком "Реала", забившим из-за пределов штрафной в составе сборной Испании в матче Чемпионата Мира

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поразил ворота Португалии шикарным выстрелом издали в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Как сообщает Opta, Начо стал первым за 20 лет игроком мадридского "Реала", забившим из-за пределов штрафной в составе "Фурии Рохи" в поединке мундиаля.

На Чемпионате Мира 1998 года подобным голом огорчил сборную Нигерии Фернандо Йерро, который кстати сейчас возглавляет испанскую национальную команду. | http://soccernews.ru