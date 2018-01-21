Начо - третий по результативности защитник Ла Лиги с начала прошлого сезона

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Начо - третий по результативности защитник Ла Лиги с начала прошлого сезона

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Депортиво".

Первый гол королевского клуба в этом матче забил защитник Начо Фернандес.

Стоит отметить, что 28-летний Начо является третьим по результативности защитником Ла Лиги с начала прошлого сезона. Этот гол стал для него шестым за последние полтора сезона.

Больше, чем Начо голов забили только его одноклубник Серхио Рамос (11) и Диего Льоренте (8), который также принадлежит "Реалу", но выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды.

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