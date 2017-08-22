Начо: "В "Реале" нет разделения на основных и запасных"

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Начо: "В "Реале" нет разделения на основных и запасных"Защитник "Реала" Начо считает, что успехи команды кроются в работе главного тренера Зинедина Зидана

"Зидан делает правильно, доверяя каждому футболисту. Все мы готовы выйти на поле. Нужно оправдывать доверие тренера, если он дает тебе шанс. Некоторые из футболистов проводят больше матчей, но в "Реале" нет разделения на основных и запасных", - сказал он.

В минувшем сезоне Начо сыграл за свой клуб в 39-ти матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три голевые передачи. 

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