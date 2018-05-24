Начо восхищается Роналду

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Начо восхищается Роналду

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес высоко отозвался о своём партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Роналду уже является легендой. Он невероятный игрок. Конечно, спустя годы люди будут больше ценить его. Думаю, что Роналду уже можно поставить в один ряд с Ди Стефано" - приводит слова Начо AS.

Напомним, что 33-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 437 матчей, забил 451 гол и сделал 132 результативных передачи. 

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