Начо встал на защиту Лопетеги

Защитник "Реала" Начо заявил, что пресса не должна винить главного тренера команды Хулена Лопетеги в последних неудачах.

Напомним, что в воскресенье состоится Эль-классико. Перед игрой с "Барселоной" мадридцы набрали одно очко в четырех последних турах чемпионата Испании.

"Единственное, что я хочу как игрок – победить "Барселону". Все виноваты в этой ситуации, а не тренер. Мы – команда. Тренер чувствует себя так же, как и все мы. Мы профессионалы и всегда стремимся побеждать. Иногда бывают трудные времена, но мы должны уметь их преодолевать", - отметил он.

Напомним, "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счетом 4:0. | soccernews.ru