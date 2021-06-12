Над базой сборной Нидерландов пролетел самолет с баннером с призывом изменить игровую схему

Теги нидерландыфранк де бур

Над базой сборной Нидерландов пролетел самолет с баннером с призывом изменить игровую схемуФото: твиттер УЕФА

Болельщики сборной Нидерландов просят наставника команды изменить игровую схему.

Как сообщает УЕФА, фанаты сборной наняли самолет, который пролетел над базой Нидерландов. К самолету был прикреплен баннер с надписью: "Франк, играй 4-3-3!"

Франк де Бур возглавляет сборную с 2020 года. Завтра, 13 июня, Нидерланды проведут матч с Украиной.

Читайте также: Де Лигт может пропустить матч с Украиной. | http://soccernews.ru
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