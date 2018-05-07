Надаль объяснил, почему он поддерживал "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы

Известный теннисист Рафаэль Надаль объяснил свое присутствие на полуфинальном матче Лиги Европы между "Атлетико" и "Арсеналом".

"Сегодня считается, что для того, чтобы быть настоящим фанатом какого-нибудь клуба, надо быть решительно против другой команды. Я считаю это проблемой общества. Да, я болею за "Реал". Но у меня много друзей в "Атлетико".

Они играли в европейском турнире против английской команды. Я принял приглашение "Атлетико" и пришел поддержать команду. Хотел насладиться отличным матчем" - приводит слова Надаля Sky Sports.

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