Надаль прокомментировал уход Месси из "Барселоны"

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Надаль прокомментировал уход Месси из "Барселоны"

Фото инстаграм Рафаэля Надаля

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на то, что нападающий Лионель Месси покинул "Барселону".

"Для всех, кто любит футбол, это печальная новость. Мы потеряли звезду. Теперь Месси не будет играть в Ла Лиге каждую неделю, и это грустно. То, что случилось с Лео, всегда может произойти. Очевидно, что футбол, как и другие отрасли, испытывает проблемы. Клубы - не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство, у которых нет большого капитала, так мне кажется", - цитирует Надаля Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с 34-летним аргентинцем из-за финансовых проблем и потолка зарплат в чемпионате Испании.

Месси всю карьеру провёл в каталонском клубе, сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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