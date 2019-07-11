Надаль высказался о возможном переходе Погба в "Реал"

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о возможном переходе французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал".

"Погба является прекрасным футболистом. Но порой на трансферном рынке фигурируют огромные суммы. Я не хочу трансферов, когда платят невероятные деньги", - приводит слова Надаля Express.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оценивает француза в 170-180 миллионов евро. Также на хавбека претендует "Ювентус".

В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за манкунианцев 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2022 года.

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