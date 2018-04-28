Надаль ждёт от Иньесты победы на ЧМ-2018

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Надаль ждёт от Иньесты победы на ЧМ-2018

Известный теннисист Рафаэль Надаль выразил надежду, что полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, объявивший накануне о скором уходе из каталонского клуба, поможет сборной Испании выиграть ЧМ-2018.

"Иньеста должен помочь Испании выиграть ещё один Чемпионат Мира. Мы говорим о потрясающем спортсмене, которым лично я восхищаюсь. Мне очень жаль, что теперь я не смогу каждые выходные наслаждаться его игрой, однако он принял это решение для себя" - приводит слова Надаля Marca.

Напомним, что сборная Испании становилась чемпионом мира в 2010 году и тогда в финале мундиаля решающий гол забил именно Иньеста.

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