"Надеюсь, он примет правильное решение". Ротенберг высказался о возможном переходе Кокорина в "Сочи"



Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что он все еще надеется видеть в своей команде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в "Сочи". Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность", - приводят слова Ротенберга российские СМИ.

Напомним, что "Сочи" договорился с "Зенитом" об аренде 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Впрочем, сам футболист отказался переходить в сочинский клуб. Позднее появилась информация, что влиятельный чиновник из администрации президента России не хочет видеть Кокорина в составе "Зенита".

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