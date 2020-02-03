"Надеюсь, он примет правильное решение". Ротенберг высказался о возможном переходе Кокорина в "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что он все еще надеется видеть в своей команде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в "Сочи". Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность", - приводят слова Ротенберга российские СМИ.
Напомним, что "Сочи" договорился с "Зенитом" об аренде 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Впрочем, сам футболист отказался переходить в сочинский клуб. Позднее появилась информация, что влиятельный чиновник из администрации президента России не хочет видеть Кокорина в составе "Зенита".
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|Команда
|М
|О
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|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|5
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|19
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|Арсенал Тула
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|7
|Уфа
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|Динамо Москва
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|9
|Урал
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|10
|Спартак Москва
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|22
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|Тамбов
|19
|21
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|19
|19
|13
|Рубин
|19
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|14
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|18
|19
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|Крылья Советов
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|Сочи
|18
|15