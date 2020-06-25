"Надеюсь, Рамос не обидел ребенка". Заболотный высказался о дебюте 15-летнего игрока "Мальорки"

Форвард "Сочи" Антон Заболотный высказался по поводу дебюта хавбека "Мальорки" Луки Ромеро в матче чемпионата Испании против "Реала" (0:2).

Футболист вышел на поле в возрасте 15 лет и 219 дней. Таким образом, он стал самым молодым дебютантом в истории Примеры.

"Надеюсь, "Реал" поддался и Рамос не обидел ребенка", - написал Заболотный в комментариях в инстаграме под постом Sports.ru.

Отметим, недавно "Сочи" отказался переносить матч с "Ростовом" из-за заболевших игроков. Клубу пришлось выставить молодежный состав. После игры футболистов сочинской команды раскритиковали из-за агрессивной игры против молодых спортсменов.

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