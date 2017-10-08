Надежда нации: как Харри Кейн становится лучшим форвардом мира
Английские болельщики давно перестали испытывать истинный восторг в отношении своих футболистов. Последним был, наверное, Уэйн Руни после Чемпионата Европы 2004 года. Конечно, в итоге и он разочаровал на международном уровне, хотя бился за признание очень много лет и даже удостоился звания лучшего бомбардира в истории сборной. Просто в определенный момент англичане поняли, что им ничего не светит с этим поколением, и даже следующая волна талантов в лице Стерлинга, Алли, Рэшфорда и многих других не улучшит ситуацию. Они не претендуют на роль лидеров в своих клубах, где всю погоду делают иностранцы, и их объединение в рамках национальной команды позволит разве что обыгрывать не самые сильные сборные в рамках квалификации.
К становлению Харри Кейна как лучшего форварда Англии относились довольно сдержанно. Кто-то называл его игроком на один сезон, и даже те, кто были умнее, не видели в нем какого-то большого природного таланта, и они оказались отчасти правы, забыв всего одну вещь. В мире распиаренных и чувствительных к перепадам погоды и зарплаты латиноамериканцев есть место и настоящим профессионалам, которые ставят перед собой несколько иные цели. Кейн как раз из таких парней: в лиге с конкуренцией в несколько форвардов на один квадратный метр появился местный футболист, способный вновь заставить всех поверить в конкурентоспособность британских игроков. Все привыкли к ежегодным трансферам как единственному способу сделать новый сезон лучше предыдущего. У Кейна немного другие способы помочь клубу стать сильнее: он делает сильнее себя.
Вот как говорил Маурисио Почеттино о неумерном желании англичанина тренироваться:
"Иногда он расстраивается, потому что хочет дополнительно позаниматься днём, а мы говорим: "Нет, сейчас не время, давай завтра". Он отвечает: "Нет, я хочу позаниматься сегодня днём, я хочу дополнительную тренировку!".
Я ему отказываю: "Гарри, нет, нет". А он такой: "О, да брось, я чувствую себя хорошо, я не устал". Я всё равно отказываю, но он не отстаёт. В конце концов я говорю: "Ладно, у тебя 30 минут". И нам приходится звать двух или трёх вратарей из академии. Это показывает его решительность и характер".
В 21 год англичанин закрепился в основе "Тоттенхэма" и с того момента лишь раз позволил себе упустить звание лучшего бомбардира Премьер Лиги. В среднем Кейн забивает 62% своих голов правой ногой, 23% - левой и 15% - головой, что отчетливо показывает его разноплановость. С каждым годом его результативность растет, и эксперты уже подсчитали, что англичанин достиг отметки в 84 гола, забитых в рамках английской Премьер Лиги, за 123 матча, а Криштиану Роналду для этого понадобилось на 73 игры больше. Сложно представить, как бы справлялся "Тоттенхэм" без своего нападающего - Кейн забил 43% голов своего клуба в Премьер Лиге и 83% мячей в Лиге Чемпионов.
Недавно экс-игрок "Фулхэма" и "Вест Хэма", эксперт Sky Sports Тони Гэйл высказался о Кейне в свете его возможной продажи в мадридский "Реал" за 200 миллионов евро: по его мнению, отпускать Харри нельзя, вокруг этого игрока нужно строить всю команду, и на данный момент он стоит даже больше чем Неймар. Безусловно, в сравнении с бразильцем контроль мяча и дриблинг Кейна достаточно смешен, но своей настырностью и нацеленностью на ворота англичанин вымотает любого защитника гораздо быстрее. Харри всегда найдёт способ нанести решающий удар, что он уже не раз доказывал в противостоянии с любой обороной. Складывается ощущение, что Кейну совсем неважно, кто ему противостоит: клуб-аутсайдер или команда с лучшей защитой в Лиге - он просто делает то же, что и всегда.
На англичанина никогда не вешали каких-то ярлыков относительно главной надежды нации, его не называли в перспективе лучшим игроком мира, были лишь относительно сдержанные восторги в основном от тренеров других команд Премьер Лиги. С началом нынешнего сезона многое изменилось: все просто помешались на статистике форварда "Тоттенхэма". Помимо привычного нахождения в списке лучших бомбардиров чемпионата, Харри уже переписывает рекорды английских игроков в еврокубках. На данный момент он лучший голеадор Лиги Чемпионов 2017/2018, также Кейн забивал в 4 гостевых матчах турнира подряд, что ранее удавалось только Стивену Джеррарду. В целом за сентябрь Харри наколотил целых 13 голов, а всего в 2017 году на счету англичанина 36 мячей в 31 матче, и это лучший показатель среди игроков Премьер Лиги.
На данный момент Харри – практически совершенный форвард. Его инстинкты просто невероятны – оказавшись лицом к лицу с защитником чужой команды, он в 9 из 10 случаев принимает правильное решение и доводит дело до удара. Кейн всегда знал, как забивать голы, но в последнее время он это делает с невероятно легкостью. А стоит за всем этим неумеренное желание тренироваться и совершенствовать себя. Харри сможет дать надежду самой гордой футбольной нации, которая десятилетиями только и делала, что ругала своих игроков.
И когда звание лучшего футболиста мира начнут завоевать простые смертные, выстроится целая очередь из игроков, достойных этого титула. И если в этой очереди вы не увидите Харри Кейна, то знайте - он уже давно впереди их всех.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
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|Вест Бромвич Альбион
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