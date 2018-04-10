Надежды на камбэк: "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" в ответном поединке Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Спустя всего неделю после матча на "Энфилде" "Манчестер Сити" предстоит взять реванш у "Ливерпуля" за разгромное поражение со счетом 0:3. Кто-то считает, что "красные" уже одной ногой в полуфинале Лиги Чемпионов, а кто-то все же верит в камбэк команды Гвардиолы. Для обоих соперников это будет самый важный матч в сезоне, ведь во внутреннем первенстве их перспективы не меняются уже очень давно. Для манкунианцев – это ожидание чемпионства, для мерсисайдцев – борьба за третье место.

Самое интригующее противостояние 1/4 финала Лиги Чемпионов не оправдало ожидания нейтральных болельщиков: "Ливерпуль" размазал по газону "Энфилда" одного из главных фаворитов турнира. Голы Салаха, Окслейда-Чемберлена и Мане в первом тайме вынудили "горожан" атаковать всю вторую половину встречи, вот только результата это не дало. За весь матч подопечные Гвардиолы не удосужились хотя попасть в створ ворот Кариуса, да и вообще выглядели довольно блекло.

Перед ответным поединком Лиги Чемпионов "горожане" провели один матч во внутреннем первенстве, причем это было манчестерское дерби. По итогам первого тайма подопечные Гвардиолы вели в счете 2:0, и болельщики уже вовсю готовились праздновать чемпионство, но дубль Погба и гол Смоллинга во второй половине принесли победу команде Моуринью. В общем, прошедшая неделя у "Сити" выдалась просто провальной, и если чемпионство от команды никуда не денется, то попасть в полуфинал ЛЧ "горожанам" будет невероятно сложно.

Все дело в том, что "Ливерпуль" является одним из самых неудобных соперников для команды Гвардиолы. Поэтому практически все футбольные эксперты не верят в возможность камбэка "Манчестер Сити". Тем более, что один гол мерсисайдской команды чреват необходимостью "горожан" забивать 5 мячей.

"Ливерпуль" между матчами Лиги Чемпионов также успел сыграть в дерби, которое получилось не самым содержательным – 0:0 против "Эвертона" на "Гудисон Парк". На данный момент подопечные Юргена Клоппа располагаются на 3-й строчке турнирной таблицы, опережая идущий 5-м "Челси" на целых 10 очков. Так что задача минимум в АПЛ практически выполнена, остается лишь побороться за звание лучшей команды Лиги Чемпионов.

Если у "Сити" вне заявки пока лишь Бенжамен Менди, то у "Ливерпуля" проблем с составом гораздо больше. Из-за перебора желтых карточек не сыграет на "Этихад" Джордан Хендерсон, также из-за травм встречу пропустят Джан, Лаллана, Гомес и Матип.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Ливерпуля":

"Ливерпуль" отыграл на ноль 6 из 7 последних матчей Лиги Чемпионов.

В 6 предыдущих поединках между этими соперниками во всех турнирах было зафиксировано 4 победы мерсисайдцев при 1 ничьей и 1 виктории "горожан".

Мерсисайдцы не проигрывают в 13 поединках Лиги Чемпионов к ряду.

В 6 из 7 последних матчей с участием "Ливерпуля" или "Манчестер Сити" было забито, как минимум, 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Сильва, Сане, Стерлинг, Агуэро.

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль":

"Букмекеры" отдают предпочтение хозяевам, что, учитывая результат первого матча, не выглядит большой неожиданностью. "Ливерпуль" устроит поражение в 1-2 мяча, поэтому бежать с первых минут в атаку мерсисайдцы точно не будут. Очень важен будет первый гол в матче, ведь если счет откроют "красные", то игру можно будет заканчивать.

На победу "горожан" букмекеры предлагают коэффициент 1,51, на ничью – 5,10, на победу мерсисайдцев – 6,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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