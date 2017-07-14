Нагатомо может покинуть "Интер"

Теги интер милан

Нагатомо может покинуть "Интер"Защитник "Интера" Юто Нагатомо может покинуть клуб этим летом.

Как заявил футболист, он примет такое решение, если в нем не будет заинтересован новый наставник команды Лучано Спаллетти.

"Это великий тренер с потрясающей харизмой и сильным характером. У него менталитет победителя. Меня поразили его тренировки, на них всегда очень весело.

Если клуб или главный тренер скажут мне, что я больше не нужен, я уйду. Но пока не могу сказать ничего конкретного. Если они по-прежнему на меня рассчитывают, это не может не радовать", - сказал он.

В прошлом сезоне японец сыграл в 16-ти матчах Серии А.

Читайте: Нагатомо: "Меня травят как преступника"  | http://soccernews.ru

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