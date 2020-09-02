Нагатомо стал игроком "Марселя"
Защитник "Галатасарая" Юто Нагатомо стал игроком "Марселя".
Сообщается, что провансальский клуб подписал 33-летнего японца в качестве свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до конца следующего сезона.
Нагатомо наиболее известен по выступлениям за "Интер" (2011 - 2018).
В составе "Галатасарая" он провел 65 матчей, забил три гола и отдал восемь ассистов.
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|28
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|9
|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
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|28
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|16
|Дижон
|28
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|Амьен
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|23
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