Защитник "Галатасарая" Юто Нагатомо стал игроком "Марселя".

Сообщается, что провансальский клуб подписал 33-летнего японца в качестве свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до конца следующего сезона.

Нагатомо наиболее известен по выступлениям за "Интер" (2011 - 2018).

В составе "Галатасарая" он провел 65 матчей, забил три гола и отдал восемь ассистов.

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