Нагатомо вернулся в чемпионат Японии

Теги юто нагатомотокио

Нагатомо вернулся в чемпионат Японии

Фото: инстаграм Юто Нагатомо/Автор неизвестен

Японский защитник Юто Нагатомо перешел в ФК "Токио", сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался токийскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до января 2023 года.

35-летний Нагатомо ранее выступал за "Токио", "Чезену", "Интер", "Галатасарай" и "Марсель". За сборную Японии сыграл 122 матча и забил 4 гола.

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