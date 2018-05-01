Нагельсман может возглавить "Челси"

Наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Star, Нагельсман может стать заменой для Антонио Конте, который летом, скорее всего, покинет "Челси".

Нагельсман также входил в число претендентов на пост тренера "Арсенала", однако сам Юлиан исключил эту возможность.

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