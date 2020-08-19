Нагельсман подвел итог матча ЛЧ "РБ Лейпциг" с ПСЖ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман высказался по поводу поражения в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (0:3).

"ПСЖ заслужил выйти в финал. Мы неплохо справлялись первые 10-12 минут, создавали моменты. Но после второго гола стало сложно войти в игру. ПСЖ очень классная команда. Сложно принять поражение, но таков футбол.

Мы не первая команда, которой не удалось остановить Неймара. Будучи тренером, ты всегда думаешь о будущем. И сейчас мы можем вынести из произошедшего немало позитивных моментов", - цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа.

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