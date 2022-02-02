Нагельсман продемонстрировал выдающуюся точность на тренировке "Баварии" (видео)

Фото: инстаграм Юлиана Нагельсмана/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман на тренировке пробил с центра поля и попал в перекладину.

Видео опубликовала пресс-служба мюнхенского клуба в инстаграме.

34-летний Нагельсманн тренирует "Баварию" с 2021 года. Под его руководством мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетели из Кубка Германии.

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