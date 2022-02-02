Нагельсман продемонстрировал выдающуюся точность на тренировке "Баварии" (видео)
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсмана/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман на тренировке пробил с центра поля и попал в перекладину.
Видео опубликовала пресс-служба мюнхенского клуба в инстаграме.
34-летний Нагельсманн тренирует "Баварию" с 2021 года. Под его руководством мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетели из Кубка Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20