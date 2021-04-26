Нагельсманн готов возглавить "Баварию"

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Нагельсманн готов возглавить "Баварию"

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн готов возглавить мюнхенскую "Баварию" в летнее трансферное окно, сообщает Bild.

По сведениям источника, специалист принял предложение "Баварии" и просит "РБ Лейпциг" отпустить его в мюнхенский клуб. Сумма компенсации за тренера может составить от 20 до 30 миллионов евро.

Напомним, что нынешний главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик принял решение покинуть клуб по окончании сезона из-за конфликта с руководстом.

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