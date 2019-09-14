Нагельсманн: "Хотим сделать больно "Баварии"

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Нагельсманн: "Хотим сделать больно "Баварии"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Бундеслиги против "Баварии".

"Конечно, нам предстоит много обороняться. Но мы подтвердим, что у нас хорошая команда. Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как "Бавария". Мы хотим сделать сопернику больно и набрать важные очки", - сказал Нагельсманн.

Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Бавария" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

"Быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата по итогам трёх туров, "ротен" занимают второе место.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 3 7
3 Вольфсбург Вольфсбург 3 7
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 3 7
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 3 6
6 Фрайбург Фрайбург 3 6
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 3 4
9 Шальке Шальке 3 4
10 Унион Берлин Унион Берлин 3 4
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
13 Кельн Кельн 3 3
14 Падерборн Падерборн 3 1
15 Аугсбург Аугсбург 2 1
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