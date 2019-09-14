Нагельсманн: "Хотим сделать больно "Баварии"
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Бундеслиги против "Баварии".
"Конечно, нам предстоит много обороняться. Но мы подтвердим, что у нас хорошая команда. Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как "Бавария". Мы хотим сделать сопернику больно и набрать важные очки", - сказал Нагельсманн.
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Бавария" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
"Быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата по итогам трёх туров, "ротен" занимают второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0