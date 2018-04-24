Нагельсманн исключил свой уход в "Арсенал"

Теги юлиан нагельсманнхоффенхаймарсенал лондон

Нагельсманн исключил свой уход в "Арсенал"Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн исключил свой уход в лондонский "Арсенал" по окончанию текущего сезона.

"Возможная работа в "Арсенале"? Я думаю этого не случится, нет. Это просто слухи. Я сосредоточен на себе и своей команде, ничем другим больше мое внимание не занято. Меня не раздражают эти дискуссии, я сосредоточен на себе и своей команде", - цитирует 30-летнего специалиста Mirror.

Напомним, руководство "Арсенала" определило двух фаворитов на замену Венгеру. | soccernews.ru

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