Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии"

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Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии"

Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн недоволен руководством мюнхенского клуба, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, специалиста не устроила работа клуба на трансферном рынке прошлым летом и в минувшем январе. В зимнее трансферное окно "Бавария" вообще обошлась без трансферов, а летом приобрела защитников Дайота Упамекано и Омара Ричардса, вратаря Свена Ульрайха и полузащитника Марселя Забитцера. При этом клуб летом покинули вратари Александр Нюбель и Рон-Торбен Хофманн, защитники Давид Алаба, Джером Боатенг, Брайт Акво Аррей-Мби, Ларс Лукас Май, Крис Ричардс, полузащитники Адриан Файн и нападающий Джошуа Зиркзее.

Напомним, что "Бавария" уверенно лидирует в чемпионате Германии, а в Лиге чемпионов вышла в 1/8 финала, где сыграет с "Ред Булл Зальцбург".

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