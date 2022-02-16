Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии"
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн недоволен руководством мюнхенского клуба, сообщает Bayern & Germany.
По сведениям источника, специалиста не устроила работа клуба на трансферном рынке прошлым летом и в минувшем январе. В зимнее трансферное окно "Бавария" вообще обошлась без трансферов, а летом приобрела защитников Дайота Упамекано и Омара Ричардса, вратаря Свена Ульрайха и полузащитника Марселя Забитцера. При этом клуб летом покинули вратари Александр Нюбель и Рон-Торбен Хофманн, защитники Давид Алаба, Джером Боатенг, Брайт Акво Аррей-Мби, Ларс Лукас Май, Крис Ричардс, полузащитники Адриан Файн и нападающий Джошуа Зиркзее.
Напомним, что "Бавария" уверенно лидирует в чемпионате Германии, а в Лиге чемпионов вышла в 1/8 финала, где сыграет с "Ред Булл Зальцбург".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20