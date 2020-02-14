Нагельсманн летом 2018 года отказал "Реалу"

После ухода Зинедина Зидана из мадридского "Реала" команду мог возглавить Юлиан Нагельсманн.

Немецкий специалист рассказал, что королевский клуб летом 2018 года делал ему предложение о сотрудничестве.

"Сначала я удивился. Затем я всё хорошо обдумал и почувствовал, что не стоит соглашаться. Я хочу прогрессировать, а если идёшь в "Реал", у тебя не будет на это времени. Для такой работы ты уже должен быть лучшим. Сейчас я не являюсь таким специалистом, но в будущем хочу им стать. Главное в карьере - делать правильные шаги, а не самые большие. "Реал" - пожалуй, самый большой шаг, который можно сделать, поэтому я подумал и спросил у себя: "Тебе 31, ты идёшь в "Реал", а что будет дальше?". Другой проблемой был язык, поскольку пока я не знаю испанского", - цитирует Нагельсманна The Independent.

В итоге "Реал" возглавил Хулен Лопетеги, который спустя несколько месяцев был уволен. Сменивший его Сантьяго Солари также долго на посту не продержался.

Что касается Нагельсманна, то он сезон 2018/19 отработал в "Хоффенхайме", а прошлым летом принял "РБ Лейпциг".

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