Нагельсманн может возглавить "Барселону"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн стал кандидатом на пост главного тренера "Барселоны".

По информации Cadena Ser, ближайшим летом немецкий специалист может сменить Рональда Кумана у руля "сине-гранатовых".

На приглашении Нагельсманна настаивает новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Перспективный тренер связан с "РБ Лейпциг" контрактом до июня 2023 года. До "Барсы" его сватали в "Тоттенхэм" и "Баварию".

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