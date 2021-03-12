Нагельсманн может возглавить "Барселону"
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн стал кандидатом на пост главного тренера "Барселоны".
По информации Cadena Ser, ближайшим летом немецкий специалист может сменить Рональда Кумана у руля "сине-гранатовых".
На приглашении Нагельсманна настаивает новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
Перспективный тренер связан с "РБ Лейпциг" контрактом до июня 2023 года. До "Барсы" его сватали в "Тоттенхэм" и "Баварию".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|35
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|Аугсбург
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|15
|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Падерборн
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|20