Нагельсманн может возглавить "Баварию", но при одном условии

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

По информации Bild, "Бавария" рассматривает кандидатуру 33-летнего специалиста на случай ухода Ханси Флика в сборную Германии.

Нагельсманн возглавляет "РБ Лейпциг" с лета 2019 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги "быки" идут на втором месте после 24 туров.

Контракт перспективного тренера с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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