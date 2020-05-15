Нагельсманн может возглавить "Милан"

Теги миланрб лейпцигюлиан нагельсманнральф рангник

Нагельсманн может возглавить "Милан"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн, возможно, по окончании текущего сезона возглавит "Милан".

По информации La Gazzetta dello Sport, это может произойти, если техническим директором итальянского клуба станет Ральф Рангник.

32-летний Нагельсманн только прошлым летом возглавил "РБ Лейпциг". Его контракт с "быками" рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого специалиста также заинтересован "Ньюкасл".

Не пропустите: Ибрагимович решил покинуть "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов