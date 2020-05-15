Нагельсманн может возглавить "Милан"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн, возможно, по окончании текущего сезона возглавит "Милан".

По информации La Gazzetta dello Sport, это может произойти, если техническим директором итальянского клуба станет Ральф Рангник.

32-летний Нагельсманн только прошлым летом возглавил "РБ Лейпциг". Его контракт с "быками" рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого специалиста также заинтересован "Ньюкасл".

Не пропустите: Ибрагимович решил покинуть "Милан". | http://soccernews.ru