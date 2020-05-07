Нагельсманн может возглавить "Ньюкасл"
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн стал очередным претендентом на пост главного тренера "Ньюкасла".
По информации Daily Star, новые владельцы "сорок" всерьёз рассматривают кандидатуру немецкого специалиста.
Помимо Нагельсманна в шорт-лист английского клуба входят Массимилиано Аллегри, Рафаэль Бенитес и Маурисио Почеттино.
Напомним, что сейчас "Ньюкасл" возглавляет Стив Брюс.
Не пропустите: Новые владельцы "Ньюкасла" определились с первым трансфером. | http://soccernews.ru
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