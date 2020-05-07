Нагельсманн может возглавить "Ньюкасл"

Теги ньюкасл юнайтедрб лейпцигюлиан нагельсманн

Нагельсманн может возглавить "Ньюкасл"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн стал очередным претендентом на пост главного тренера "Ньюкасла".

По информации Daily Star, новые владельцы "сорок" всерьёз рассматривают кандидатуру немецкого специалиста.

Помимо Нагельсманна в шорт-лист английского клуба входят Массимилиано АллегриРафаэль Бенитес и Маурисио Почеттино.

Напомним, что сейчас "Ньюкасл" возглавляет Стив Брюс.

Не пропустите: Новые владельцы "Ньюкасла" определились с первым трансфером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" может усилиться звёздным легионером из Казахстана

"Рубин" может усилиться звёздным легионером из Казахстана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов