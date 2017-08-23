Нагельсманн: "Надеюсь, мы сможем сыграть на "Энфилде" значимый матч"

Наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий ответный матч против "Ливерпуля" в рамках плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

"Энфилд" - историческое место. Надеюсь, мы сможем сыграть здесь значимый матч. Думаю, "Ливерпуль" будет играть так же, как и во втором тайме первого матча - ждать контратаки. Они знают, что им не нужен быстрый гол. Что ж, а мы посмотрим, сможем ли мы забить его" - приводит слова Нагельсманна Anfield HQ.

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