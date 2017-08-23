Нагельсманн: "Надеюсь, мы сможем сыграть на "Энфилде" значимый матч"

Теги ливерпульхоффенхаймюлиан нагельсманн

Нагельсманн: "Надеюсь, мы сможем сыграть на "Энфилде" значимый матч"

Наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий ответный матч против "Ливерпуля" в рамках плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

"Энфилд" - историческое место. Надеюсь, мы сможем сыграть здесь значимый матч. Думаю, "Ливерпуль" будет играть так же, как и во втором тайме первого матча - ждать контратаки. Они знают, что им не нужен быстрый гол. Что ж, а мы посмотрим, сможем ли мы забить его" - приводит слова Нагельсманна Anfield HQ.

Читайте также: Все в пользу "Ливерпуля": "Хоффенхайм" попробует совершить чудо на "Энфилде". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов