Нагельсманн назвал две команды, с которыми хочет встретиться в плей-офф Лиги Чемпионов
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн рассказал, с кем хочет сыграть в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Среди возможных соперников "быков" - "Реал", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".
"У "Реала" и "Ювентуса" очень хорошие гимны, поэтому я хотел бы встретиться с одной из этих команд", - цитирует Нагельсманна Marca.
Напомним, что жеребьёвка плей-офф ЛЧ состоится в ближайший понедельник в 14:00 по московскому времени.
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