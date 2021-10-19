Нагельсманн назвал футболиста, который был для него примером
Фото: инстаграм "Баварии"
Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн назвал игрока, который оказал влияние на него.
"Для меня идеалом был Джон Терри. Я боготворил его. Это было настоящие безумие. Когда я был юным футболистом, мы с моим другом Кристианом Трешем дали друг другу прозвища. Я называл его Патриком в честь Патрика Виейры, так как он тоже играл под 6-м номером, а он называл меня Джонни в честь Терри.
В те дни Терри был одним из лучших центральных защитников мира. Думаю, в одном из сезонов он не проиграл ни одного единоборства. Он был храбрым игроком с головой на плечах. Я неплохо управлялся с ногами, однако больше получалось думать, и видел некоторое сходство с Терри, поэтому он стал для меня своеобразным образцом для подражания", - цитирует Нагельсмана The Times.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20