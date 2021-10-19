Нагельсманн назвал футболиста, который был для него примером

Фото: инстаграм "Баварии"

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн назвал игрока, который оказал влияние на него.

"Для меня идеалом был Джон Терри. Я боготворил его. Это было настоящие безумие. Когда я был юным футболистом, мы с моим другом Кристианом Трешем дали друг другу прозвища. Я называл его Патриком в честь Патрика Виейры, так как он тоже играл под 6-м номером, а он называл меня Джонни в честь Терри.

В те дни Терри был одним из лучших центральных защитников мира. Думаю, в одном из сезонов он не проиграл ни одного единоборства. Он был храбрым игроком с головой на плечах. Я неплохо управлялся с ногами, однако больше получалось думать, и видел некоторое сходство с Терри, поэтому он стал для меня своеобразным образцом для подражания", - цитирует Нагельсмана The Times.

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