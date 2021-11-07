Нагельсманн назвал лучшего вратаря мира

Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о 35-летнем голкипере и капитане команды Мануэле Нойере.

"Я очень рад работать с ним. Он по-прежнему лучший вратарь в мире. Мануэль великолепно играет ногами, еще у него невероятные рефлексы.

Я наблюдал за ним по телевизору, поэтому счастлив, что он сейчас с нами", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что Нагельсманн возглавил "Баварию" прошедшим летом.

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