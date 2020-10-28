Нагельсманн не исключил возможности когда-нибудь возглавить клуб АПЛ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн заявил, что однажды может возглавить клуб чемпионата Англии.

"Никогда не работал в Англии ни как футболист, ни как тренер, поэтому мне сложно сравнивать АПЛ и Бундеслигу. Когда я смотрю матчи чемпионата Англии, я вижу, что это очень сильная лига. Возможно, одна из лучших в мире. Если когда-нибудь буду работать в АПЛ, можете слова задать мне вопрос про турнир, и я смогу дать больше деталей", - цитирует Sky Sports Нагельсманна.

Отметим, "Лейпциг" в чемпионате Германии является лидером после 5 туров.

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