Нагельсманн не собирается уходить в дортмундскую "Боруссию"
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи, сватающие его в дортмундскую "Боруссию".
"Не нужно беспокоиться по этому поводу. Мне комфортно в "РБ Лейпциг", и у меня большие цели, которых нужно достичь с этой командой. Нет поводов для беспокойства о моем возможном уходе", - цитирует Нагельсманна Goal.com.
Дортмундская "Боруссия" ищет нового тренера после увольнения Люсьена Фавра в середине декабря. Ожидается, что по окончании сезона команду возглавит Марко Розе, который сейчас работает с менхенгладбахской "Боруссией".
Контракт Нагельсманна с "РБ Лейпциг" рассчитан до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20