Нагельсманн не собирается уходить в дортмундскую "Боруссию"

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Нагельсманн не собирается уходить в дортмундскую "Боруссию"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи, сватающие его в дортмундскую "Боруссию".

"Не нужно беспокоиться по этому поводу. Мне комфортно в "РБ Лейпциг", и у меня большие цели, которых нужно достичь с этой командой. Нет поводов для беспокойства о моем возможном уходе", - цитирует Нагельсманна Goal.com. 

Дортмундская "Боруссия" ищет нового тренера после увольнения Люсьена Фавра в середине декабря. Ожидается, что по окончании сезона команду возглавит Марко Розе, который сейчас работает с менхенгладбахской "Боруссией".

Контракт Нагельсманна с "РБ Лейпциг" рассчитан до июня 2023 года.

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