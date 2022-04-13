Нагельсманн не уверен насчет своего будущего после вылета от "Вильярреала"

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Нагельсманн не уверен насчет своего будущего после вылета от "Вильярреала"

Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу своего будущего после вылета от "Вильярреала" из 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что немецкий клуб по сумме двух встреч уступил испанцам со счетом 1:2.

"Мы вылетели из Кубка Германии. Полуфинал Лиги чемпионов – это всегда минимальная цель для "Баварии".

Я не знаю, что меня ждет. Мы точно сыграем с "Арминией" в Бундеслиге. Что я должен сделать? Я не боюсь, есть вещи куда хуже", – сказал немецкий специалист.

Отметим, что Нагельсманн был назначен в "Баварию" прошлым летом, заменим на посту главного тренера Ханси Флика.

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