Нагельсманн о составе на матч с "Атлетико": "Кто съест три куска хлеба с нутеллой, окажется на скамейке"
Наставник "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о составе на игру 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"Кто съест три куска хлеба с нутеллой перед матчем, тот окажется на скамейке запасных", - приводит слова тренера RBLive.
Позже Нагельсманн сказал, что уверен в том, кто займет место в воротах и еще в пяти позициях.
Поединок между "РБ Лейпцигом" и "Атлетико" пройдет 13 августа в 22:00 (мск).
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