Нагельсманн объяснил, почему отказал "Реалу" в 2018 году

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал, как отклонил предложение мадридского "Реала".

СМИ писали о попытке "сливочных" переманить немецкого специалиста летом 2018 года.

"Я быстро адаптировался в "Хоффенхайме", потому что там профессиональная команда, а я тренировал молодёжку и знал каждую прачку и садовника. Гораздо сложнее, когда тебе приходится узнавать всё в новом клубе. Поэтому логично, что я хотел сделать шаг вперёд после "Хоффенхайма", однако он не должен был стать самым высоким", - приводит слова Нагельсманна AS.

Тренер в 2019 году перешёл из "Хоффенхайма" в "РБ Лейпциг", а прошлым летом он возглавил "Баварию".

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