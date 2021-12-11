Нагельсманн объяснил, почему отказал "Реалу" в 2018 году
Фото твиттер "Баварии"
Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал, как отклонил предложение мадридского "Реала".
СМИ писали о попытке "сливочных" переманить немецкого специалиста летом 2018 года.
"Я быстро адаптировался в "Хоффенхайме", потому что там профессиональная команда, а я тренировал молодёжку и знал каждую прачку и садовника. Гораздо сложнее, когда тебе приходится узнавать всё в новом клубе. Поэтому логично, что я хотел сделать шаг вперёд после "Хоффенхайма", однако он не должен был стать самым высоким", - приводит слова Нагельсманна AS.
Тренер в 2019 году перешёл из "Хоффенхайма" в "РБ Лейпциг", а прошлым летом он возглавил "Баварию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20