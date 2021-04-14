Нагельсманн опроверг интерес со стороны "Баварии"
Фото: Твиттер @J__Nagelsmann
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".
"Переговоров с "Баварией" не было и не будет. Я не знаю, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это касается и моих агентов, у них тоже не было переговоров.
Я не разговаривал с клубом, потому что обсуждать нечего. У меня контракт с "РБ Лейпциг" до 2023 года", – приводит слова специалиста FCBInside.de
Напомним, в СМИ плодятся слухи об уходе наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика по окончании сезона. Тренера сватают на место Лева в сборную Германии. Таким образом, мюнхенцы будут нуждаться в замене. Среди прочих назывались фамилии Нагельсманна и Клоппа.
Читать также: "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Флику | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" выставит на трансфер двух основных игроков
-
Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов РПЛ
-
Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"
-
ПСЖ прошел "Баварию" благодаря "дворовому" футболу! Или почему немцы не могут решать большие задачи без Левандовски
-
Источник: Флик покинет "Баварию" ради сборной Германии
Лента новостей
-
Нагельсманн опроверг интерес со стороны "Баварии"
-
Уткин назвал фаворита в борьбе Холанда
-
"Аякс" стал очередным претендентом на Хвичу
-
Глава "Боруссии" ответил на слова Гвардиолы о больших трансферных затратах клуба
-
В молодежном первенстве ЦСКА забил "Ахмату" 8 голов
-
"Ювентус" выставит на трансфер двух основных игроков
-
Сексуальная жена Песьякова показала все свои татуировки (фото)
-
Неймар объяснил, почему он праздновал перед Киммихом выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов РПЛ
-
Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020
-
"Зенит" показал архивное видео первого гола Аршавина
-
"Рома" продлила аренду форварда "Реала"
-
"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Флику
-
Пулишич повторил достижение Месси
-
Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"
-
ПСЖ прошел "Баварию" благодаря "дворовому" футболу! Или почему немцы не могут решать большие задачи без Левандовски
-
"Динамо" Киев может продать шесть игроков летом
-
Названы имена арбитров на матчи 26-го тура РПЛ
-
Неймар ярко высказался о своем будущем в ПСЖ
-
Модрич высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20