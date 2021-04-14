Нагельсманн опроверг интерес со стороны "Баварии"

Фото: Твиттер @J__Nagelsmann

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

"Переговоров с "Баварией" не было и не будет. Я не знаю, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это касается и моих агентов, у них тоже не было переговоров.

Я не разговаривал с клубом, потому что обсуждать нечего. У меня контракт с "РБ Лейпциг" до 2023 года", – приводит слова специалиста FCBInside.de

Напомним, в СМИ плодятся слухи об уходе наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика по окончании сезона. Тренера сватают на место Лева в сборную Германии. Таким образом, мюнхенцы будут нуждаться в замене. Среди прочих назывались фамилии Нагельсманна и Клоппа.