Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн отказался комментировать слухи о возможном назначении в "Баварию" следующим летом.

"Я об этом не думаю. Мои пиарщики отстранили меня от этих разговоров, поэтому на нашу игру это не влияет" - цитирует 30-летнего специалиста Sport1.

Напомним, что вчера "Бавария" уволила с поста главного тренера Карло Анчелотти и теперь мюнхенскую команду временно возглавляет Вилли Саньоль. | http://soccernews.ru