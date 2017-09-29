Нагельсманн отказался комментировать слухи о возможном назначении в "Баварию"

Теги юлиан нагельсманнхоффенхаймбавария мюнхен

Нагельсманн отказался комментировать слухи о возможном назначении в "Баварию"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн отказался комментировать слухи о возможном назначении в "Баварию" следующим летом.

"Я об этом не думаю. Мои пиарщики отстранили меня от этих разговоров, поэтому на нашу игру это не влияет" - цитирует 30-летнего специалиста Sport1.

Напомним, что вчера "Бавария" уволила с поста главного тренера Карло Анчелотти и теперь мюнхенскую команду временно возглавляет Вилли Саньоль. | http://soccernews.ru

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