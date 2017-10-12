Нагельсманн отрицает наличие переговоров с "Баварией"

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Нагельсманн отрицает наличие переговоров с "Баварией"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн отрицает наличие переговоров с мюнхенской "Баварией".

"Смешно, как это всё подаётся. Не было ни запросов, ни предложений, ноль контактов с моей стороны. Для вас плохо, что нет фактов, но есть какие-то вымышленные вещи, о которых можно писать. Я уже семь лет тренирую в "Хоффенхайме" и каждый день я буквально дрожу от возможности приезжать сюда и работать с этой командой. Я счастлив здесь" - цитирует 30-летнего специалиста Goal.com.

Напомним, что СМИ начали сватать Нагельсманна в "Баварию" сразу после увольнения Карло Анчелотти. Сейчас мюнхенскую команду тренирует Юпп Хайнкес, однако по окончании сезона клубу придётся искать нового наставника.

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