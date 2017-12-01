Нагельсманн отрицает переговоры с "Боруссией"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн заявил, что не ведёт никаких переговоров с дортмундской "Боруссией".

Ранее сообщалось, что "шмели" рассматривают 30-летнего специалиста в качестве замены Петеру Бошу, которому грозит отставка за неудовлетворительные результаты команды.

Нагельсманн заверил, что он полностью сконцентрирован на работе с "Хоффенхаймом". | http://soccernews.ru