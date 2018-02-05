Нагельсманн по ходу сезона задумывался об отставке

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн признался, что задумывался об отставке по ходу текущего сезона.

"В этом сезоне были моменты, когда я говорил себе, что покину свой пост в том случае, если дела будут складываться ещё хуже. Да, я не озвучивал эти мысли вслух, но был близок к тому, чтобы пойти на данный шаг" - цитирует Нагельсманна Goal.com.

Отметим, что по итогам 21 тура "Хоффенхайм" занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 28 очков.

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