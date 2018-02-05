Нагельсманн по ходу сезона задумывался об отставке

Теги юлиан нагельсманнхоффенхайм

Нагельсманн по ходу сезона задумывался об отставке

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн признался, что задумывался об отставке по ходу текущего сезона.

"В этом сезоне были моменты, когда я говорил себе, что покину свой пост в том случае, если дела будут складываться ещё хуже. Да, я не озвучивал эти мысли вслух, но был близок к тому, чтобы пойти на данный шаг" - цитирует Нагельсманна Goal.com.

Отметим, что по итогам 21 тура "Хоффенхайм" занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 28 очков.

Не пропустите: Ватцке предостерёг игроков "Боруссии" от поведения Дембеле и Обамеянга. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 21 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов